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الأهلي يسحق بطل النيجر برباعية نظيفة

أرشيفية
الاهلي
 
الثلاثاء، 05-01-2021 10:00 م أحمد سالم
اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بالفوز بأربعة أهداف مقابل لاشئ أمام ضيفه سونيديب بطل النيجر فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي WE بمدينة السلام فى إطار مباراة الإياب فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا .

افتتح التسجيل طاهر محمد طاهر بعد تمريرة مميزة من وليد سليمان لينفرد طاهر بحارس سونيديب ويضع الكرة من فوقه معلنا عن الهدف الاول للاهلي فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء .


وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني فى الدقيقة 38 بعد تمريرة من علي معلول من الجانب الايسر سددها فى مرمى فريق سونيديب مسجلا الهدف الثاني للاهلي .


ومن سجل  بدر بانون الهدف الثالث فى الدقيقة 67 من من ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح احمد ياسر ريان عقب إعاقته من حارس مرمى فريق سونيديب .


واختتم أهداف المارد الأحمر محمود عبد المنعم كهربا بتسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 91 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من اليو ديانج .


الفوز أهل النادي الاهلي رسميا الى دور الـ 16 مجموعات دوري ابطال افريقيا ، والتى ستجرى قرعته يوم الجمعة  المقبل الموافق 8 يناير .
 

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