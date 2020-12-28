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بث مباشر.. الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

الأهلي-والاتحاد-السكندري-1
الاهلي
 
الإثنين، 28-12-2020 07:14 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع الأحداث الهامة في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري في إطار منافسات الدوري الممصري الممتاز لكرة القدم.

شاهد البث من هنا
 

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