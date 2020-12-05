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بث مباشر.. مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي الكأس

الاهلي وطلائع
الاهلي
 
السبت، 05-12-2020 07:42 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع الاحداث الهامة في العالم. 

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر. 

شاهد البث من هنا
 

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