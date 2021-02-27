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بث مباشر لمباراة جالطة سراي وايرزوروم .. ومصطفى محمد يسجل هدفين
مصطفى محمد يسجل هدفين إلى الان.. بث مباشر جالطة سراي وايرزوروم سبور
السبت، 27-02-2021
07:13 م
بث مباشر مشاهدة جالطة سراي وايرزوروم سبور في الدورى التركى.
بث مباشر مشاهدة جالطة سراي وايرزوروم سبور في الدورى التركى.
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جالطة سراى
مصطفى محمد
هدف مصطفى محمد اليوم
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