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أحمد بلال يعتذر لـ مصطفى محمد بهذه الكلمات

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مصطفى محمد
 
الخميس، 18-02-2021 08:39 م محمد فضل - متابعات

تقدم أحمد بلال نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق بإعتذار الى مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق وجالاتا سراي التركي الحالي.
وكتب بلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "لو في أي اساءة حصلت تجاه مصطفى محمد أكيد غير مقصودة وانا بعتذر لو صدر مني أي شيء غير مقصود.. وبالتوفيق له فيما هوا قادم ان شاء الله".
وكان أحمد بلال صرح عدة تصريحات ضد مصطفى محمد واصفًا اياه بأنه لاعب غير مميز ومهاجم عادي في العديد من البرامج الرياضية، وكان آخرهم مع الإعلامي سيف زاهر عندما صرح لأنه لم ير أهداف مصطفى محمد ولم يتابعه بشكل جيد لأنه لا يشاهد الدوري التركي.


 

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