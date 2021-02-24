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مفاجأة.. نجم الأهلي على رادار جالاتا سراي

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جالاتا
 
الأربعاء، 24-02-2021 03:14 م المصريون

بعد صفقة مصطفى محمد لاعب الزمالك الناجحة، كشفت تقارير صحفية تركية اليوم الأربعاء، بأن النجم المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، لفت أنظار فريق الكشافة بجالاتا سراي التركي.
وقالت صحيفة "Takvim" التركية أن جالاتا سراي وجه أعينه نحو هدف جديد في الدوري المصري، وهو أليو ديانج لاعب الأهلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الكشافة في جالاتا سراي قدم تقريرًا إيجابيًا للغاية للجهاز الفني للفريق، عن ديانج البالغ من العمر 23 عاما.
وأتمت، بأنه من المنتظر أن يحدد فاتح تريم مدرب جالاتا سراي الموقف تجاه، وفي حالة أن يبدي رغبته بضمه، سيبدأ جالاتا سراي في الدخول في مفاوضات مع مسؤولي القلعة الحمراء.
يذكر أن ديانج انتقل إلى الأهلي في عام، مقابل 1.1 مليون يورو قادما من مولودية الجزائر، وتصل القيمة السوقية له  لـ 4 ملايين يورو، وهو لديه عقد مع الأهلي حتى عام 2026.
 

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