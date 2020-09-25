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بايرن ميونخ يّتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
الجمعة، 25-09-2020 12:05 ص المصريون ـ متابعات
توّج بايرن ميونخ الألماني (بطل الشامبيونز ليغ) بلقب كأس السوبر الأوروبي، الخميس، عقب تغلبه بهدفين لهدف على نظيره إشبيلية الإسباني (بطل اليوروبا ليغ)، في مباراة احتضنها ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست.
عرفت الدقائق الأولى من المباراة استحواذا متبادلا للكرة بين الفريقين، مع انحصار اللعب في المنتصف، دون أي خطورة تذكر على المرمى.
ومن هجمة عرضية قادها لوك دي يونغ، تحصل إشبيلية على ركلة جزاء بعد عرقلة الكرواتي إيفان راكيتيتش من قبل دافيد ألابا داخل منطقة الستة أمتار، نفذها بنجاح الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس عن يمين العملاق مانويل نوير، عند الدقيقة 12.
ودفع التأخر بالنتيجة الفريق البافاري إلى التقدم بكثافة نحو مناطق إشبيلية، ليتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 34، إثر كرة هيأها روبيرت ليفاندوفسكي بقدمه لزميله ليون غوريتسكا داخل منطقة الجزاء، حولها الأخير بباطن قدمه في شباك الحارس المغربي ياسين بونو.
وشهدت الدقيقة 34 إحراز إشبيلية للهدف الثاني، عبر لوك دي يونغ من انفراد بمرمى نوير، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.
وواصل البايرن سيطرته على المباراة، ونجح في تهديد مرمى الإسبان بعدة كرات، بفضل التحركات السريعة لجوشوا كيميتش وسيرجي غنابري.

وبالمقابل، اعتمد إشبيلية على الأداء الدفاعي مع الإرتداد السريع بالكرة، الأمر الذي شكل خطورة كبيرة على مرمى مانويل نوير، الذي كان حاضرًا بقوة للدفاع عن شباكه.
وبقيت النتيجة على حالها حتى انتهاء الوقت الرسمي للمباراة، ليلجأ الفريقين لخوض شوطين إضافيين، شهد الثاني منهما تسجيل بايرن ميونخ هدف الفوز الثاني، برأسية من البديل خافيير مارتينيز. -
 

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بث مباشر.. مباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية في السوبر الأوروبي

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