الخميس 14 نوفمبر 2024
توقيت مصر 18:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة جديدة في سعر الدولار بعد سحب سيولة كبيرة من البنوك

بشرى للمعلمين المصريين في الإمارات.. فرصة للحصول على الإقامة الذهبية

طبيب تجميل شهير في ورطة بسبب فيديو مع زوجة محامِ

"خانها أثناء دفن والدها!".. هالة تطلب الخلع وتكشف تفاصيل صادمة

"مليون جنيه مش كفاية".. ريم طارق وحسن شاكوش أمام المحكمة من جديد

الزمالك يحرر محضراً رسمياً ضد كهربا

بالصور.. الشرطة تتحفظ على لاعب منتخب مصر وسيارته

نقابة الأطباء تكشف عن العقوبة المنتظرة ضد "طبيبة النساء"

قرار بسحبه من الصيدليات.. تحذير رسمي من استخدام دواء شهير لطرد البلغم

أردوغان يعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

بالصور.. الشرطة تتحفظ على لاعب منتخب مصر وسيارته

0
ا
الخميس، 14-11-2024 12:08 م

 

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل حادث اللاعب صلاح محسن بعد أن اصطدمت سيارته بأخرى على الطريق في القاهرة الجديدة.

 

وشرحت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أنه أثناء سير اللاعب صلاح محسن لاعب النادي المصري البورسعيدي بسيارته على الطريق في القاهرة الجديدة، اصطدم بإحدى السيارات الأخرى وتم التحفظ على السيارات واقتيادهم للقسم لتحرير مذكرة بالحادث.

 

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كاميرات المراقبة بمحيط حادث سيارة اللاعب صلاح محسن لاعب النادي المصري البورسعيدي للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على اللاعب صلاح محسن لاعب النادي المصري إثر حادث تصادم في نطاق القاهرة الجديدة، وذلك بعد اصطدامه بسيارة شخص آخر.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم في القاهرة الجديدة، ووقوع ضحايا في الحادث وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

 

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن سائق السيارة لاعب النادي المصري صلاح محسن وأنه اصطدم بسيارة أثناء عبوره الطريق.

 

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت لاحق، أنهى صلاح محسن لاعب النادي المصري البورسعيدي، إجراءات التصالح مع سائق حادث القاهرة الجديدة بعد التحفظ عليهما في القسم وتبادلا الاتهامات وتهشم أجزاء من السيارتين.



إقرأ ايضا

ع

الزمالك يحرر محضراً رسمياً ضد كهربا

زيزو

نجم الزمالك السابق يهاجم "زيزو": ميستحقش كل الفلوس دي

217939

سيد عبدالحفيظ: أنا مع رحيل وسام أبوعلي من الأهلي لهذا السبب