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بالأسماء .. موسيماني يطلب من الأهلي ضم هذه الصفقات

موسيماني والخطيب
بالأسماء .. موسيماني يطلب من الأهلي ضم هذه الصفقات
Native
الأحد، 06-06-2021 08:49 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن اجتماع قريب بين موسيماني و أمير توفيق من أجل الاتفاق على صفقات الموسم الجديد.

وقالت المصادر إن الخيار الأول لموسيماني حتى الآن هو سيرينو - لاعب صنداونز - حيث يفضله الجنوب أفريقي بشدة.

أما الخيار الثاني لموسيماني فهو كيجان دولي حيث دربه موسيماني أيضا في صنداونز ويعرف قدراته جيدا.

الخيار الثالث لموسيماني هو المغربي سفيان رحيمي حيث يقدم موسما رائعا رفقة الرجاء المغربي.

والخيار الرابع هو الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي.

وقالت المصادر إن موسيماني يفضل سيرينو ودولي بسبب قدرتهما على اللعب الجماعي بعكس رحيمي و الهوني الذي يغلب عليهما الأداء الفردي.
 

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