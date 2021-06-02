بالأسماء .. فرمان الخطيب يطيح بـ 4 لاعبين من الأهلي

الأربعاء، 02-06-2021
07:20 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عن قرار اتخذه محمود الخطيب
- رئيس الأهلي - بالإطاحة بـ 4 من الأجانب الموجودين على ذمة النادي.
وقالت المصادر إن الخطيب طلب من إدارة التعاقدات تسويق كل من جونيور أجايي و أليو ديانج
و أليو بادجي و والتر بواليا
.
وأوضحت المصادر أن الخطيب يريد الاستفادة المادية القصوى من عائد بيع هؤلاء اللاعبين وعلى رأسهم ديانج الذي يقدم مستويات أسطورية مع النادي.
وأكدت المصادر أن الأهلي تواجهه مشكلة كبرى وهي صعوبة تسويق أليو بادجي و والتر بواليا
نظرا لعدم ظهورها بمستوى جيد مع النادي.