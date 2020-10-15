بالأسماء.. الغيابات تضرب صفوف الوداد قبل مواجهة الاهلى

الخميس، 15-10-2020
11:28 ص
محمد عبد الحارس
يواصل النادى الأهلى استعداداته بقيادة مديرة الفنى موسيمانى فى إطار استعدادا جيدا لمواجهة الوداد
المغربي في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء السبت المقبل على ملعب محمد الخامس.
الوداد
يعانى فى تلك المباراة من كثرة الغيابات التى ضربت صفوفه مؤخرا قبل أيام قليلة من تلك المواجهة الحاسمة، فيغيب الشيخ كومارا وأيوب العملود، وميشيل بابتوندي للإصابة.
فيما لم يتم تسجيل كلا من أشرف داري، وأيوب الكعبي بالقائمة الأفريقية وبتالى لم يحق لهم المشاركة أمام المارد الأحمر فى المباراة المرتقبة.
كما سوف يغيب أيضا محمد الناهيري، أنس الأصبحي، جابرييل أوكتشيكو، جويل مادندو، عادل الرحيلي، أمين التغزوي لرحيلهم عن النادي على الرغم من وجود بالقائمة الأفريقية.