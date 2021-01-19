باتشيكو يطالب لاعبي الزمالك بالتواضع بعد تصدر الدوري

الثلاثاء، 19-01-2021
07:33 م
الطيب حسين
أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا يمكن حالياً تحديد من هو بطل الدوري.
جاء هذا في تصريحات عقب تصدره مسابقة الدوري بفوزه على نظيره الجونة بهدف نظيف اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة على ملعب بتروسبورت.
ونجح الزمالك في انتزاع صدارة الدورى بعد تعثر الأهلي المنافس المباشر أمام البنك الأهلي بعد تعادل الفريقين سلبيا أول أمس.
وقال باتشيكو
: "لا يمكن حالياً تحديد من هو بطل الدوري، يجب أن يكون هناك تواضع، نحن نلعب مباراة بمباراة، كل الأندية حالياً تريد الفوز على الزمالك
، مباراة أسوان صعبة، يجب أن نفكر في المباريات بتواضع دون تكبر".