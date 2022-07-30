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السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن الفنان طارق النهري وآخرين

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طارق النهري
Native
Teads
السبت، 30-07-2022 08:57 ص
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
قائمة الأسماء الواردة في العفو الرئاسي  
وهم :
١. هشام فؤاد محمد عبد الحليم
٢. قاسم أشرف قاسم أحمد
٣. احمد سمير عبد الحي علي
٤. طارق النهري حازم حسن
٥. عبد الرؤوف خطاب حسن خطاب
٦. طارق محمد المهدي صديق
٧. خالد عبد المنعم صادق صابر
وفي 23 فبراير 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، بمعاقبة الفنان طارق النهري، و9 آخرين بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

وكتب النهري، عقب الحكم عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرني في مصيبتي".

وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله عصر، بقبول الطعن المقدم من الفنان طارق النهري على حكم محكمة الجنايات، وتم تخفيف الحكم عليهم إلى السجن 15 سنة.

واشتعلت النيران في المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011، وألقي القبض على طارق النهري فى أبريل 2012، بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهري بعدها بأيام، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية.
 

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