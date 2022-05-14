الأحد 15 مايو 2022
توقيت مصر 00:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح بمكالمة هاتفية.. ماذا قالت؟

مدرب ريال مدريد يفاجئ «صلاح» برده على أنه أفضل لاعب في العالم

نهائي كأس الملك يتصدر البحث في السعودية بعد حضور ولي العهد

تهز طنطا.. شاب يصور فيديوهات مخلة لزوجته والسبب صادم!

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في عدد من الجُناة (تفاصيل)

اتهموه بالتحرش.. تفاصيل اعتداء ضابط على طبيب وربطه في سرير المستشفى

ضجة بالسعودية.. والدة يارا النملة تتزوج شابًا يصغرها بـ15 عامًا

رسميًا.. الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للإمارات

شاهد لحظة دفن الشيخ خليفة بمشاركة الشيخ محمد بن زايد

فرج عامر: محمد صلاح تم تهديده بالقتل

ADS
 

نهائي كأس الملك يتصدر البحث في السعودية بعد حضور ولي العهد

0-164
ا
Native
Teads
السبت، 14-05-2022 01:31 م

تصدر "نهائي كأس الملك" مؤشرات البحث على جوجل في السعودية، بعد إعلان حضور ولي العهد المباراة النهائية.
وتقام يوم الخميس المقبل ، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2021 - 2022، بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وقد أناب الملك سلمان، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.
وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذه المناسبة الغالية، ولسمو ولي العهد على حضوره وتشريفه لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي يعد تجسيداً واضحاً وجلياً على اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة والرياضيين، وحرصهم المستمر على دعمهم وتمكينهم في مختلف مجالات الرياضة وألعابها.
وقال : "إن ما نعيشه من قفزات هائلة في المجال الرياضي، لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله سبحانه، ثم الدعم السخي الذي لامس احتياجات رياضة الوطن، وبعون الله سنمضي قُدماً لتحقيق التطلعات، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات الشاملة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، نحو مستقبل مشرق بإذن الله تعالى".
وهنأ فريقي الهلال والفيحاء، على وصولهما إلى المباراة النهائية، على كأس خادم الحرمين الشريفين، راجيا لهما التوفيق، وتقديم مستويات فنية مميزة، تعكس الواقع المتطور لكرة القدم السعودية التي باتت محط أنظار الجماهير الرياضية في الداخل والخارج.
 

إقرأ ايضا

Capture

مدرب ريال مدريد يفاجئ «صلاح» برده على أنه أفضل لاعب في العالم

293237_0

فرج عامر: محمد صلاح تم تهديده بالقتل

13778252481645980931

نهائي الكأس.. قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي اليوم

أخبار متعلقة

865

مبلغ خيالي.. على كم حصل ميسي مقابل تعيينه سفيرًا للسعودية؟

thumbs_b_c_376bf8f25659286393bf9219ab2f5d11

بينها السعودية.. المباريات الأكثر استقطابا للجمهور في كأس العالم بقطر