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مبلغ خيالي.. على كم حصل ميسي مقابل تعيينه سفيرًا للسعودية؟

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Teads
الخميس، 12-05-2022 01:54 م

خطف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، الأضواء في السعودية بعدما تواجد هناك خلال الساعات الماضية للإعلان عن تعيينه سفيراً للسياحة السعودية.
ووفقا لصحيفة "تايمز" فإن ميسي حصل على 6 ملايين يورو مقابل تعيينه سفيراً للسياحة السعودية.
وتعد زيارة ميسي إلى السعودية هي الرابعة، حيث جاءت أول مرة عندما قاد منتخب بلاده في مباراة ودية أمام المنتخب السعودي عام 2011، بينما كانت المرة الثانية في كأس "سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين.
وتواجد ميسي في السعودية ثالث مرة عام 2020 عندما واجه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
ونشر أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، تغريدة رحب خلالها بحضور ميسي إلى السعودية، وقال فيها: "أرحب بميسي وأصدقائه في السعودية، لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق".




 

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