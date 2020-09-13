الأحد، 13-09-2020
07:31 م
الطيب حسين
تحدثت تقارير صحفية، عن اشتراط أهلي جدة السعودي، الحصول على مبلغ ضخم من أجل انتقال الجزائري يوسف بلايلي
للأهلي.
وقالت صحيفة المنتخب المغربية، أن أهلي جدة السعودي اشترط مبلغ 4 ملايين يورو لانتقال اللاعب .
وذكرت الصحيفة أن النادي السعودي قرر بيع يوسف البلايلي
بشكل نهائي رافضًا مبدأ الإعارة، موضحة تقديم كل من الترجي التونسي والأهلي المصري عرضًا لضم اللاعب خلال هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن اللاعب تغيب عن معسكرات الفريق، مما أثار غضب إدارة أهلي جدة، موضحة أن قرار النادي السعودي جاء بالاستغناء عن "بلايلي
"، بسبب رفضه استئناف التدريبات مع فريقه.