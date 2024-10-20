السجن 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة قطرية





قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري وشقيق لاعب الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، في الاعتداء على فتاة في قطر، بالسجن 3 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، بعد النظر في القضية التي وجهت فيها تهمة الاغتصاب للاعب.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة قدمت بلاغًا في قطر يتهم المحمدي بالتعدي عليها، وبعد التحقيق الأولي تم إخلاء سبيله لحين توقيع الكشف الطبي على الفتاة لتأكيد صحة أقوالها. لكن بعد الإفراج عنه، عاد المحمدي إلى مصر، مما دفع السلطات القطرية إلى طلب الإنتربول للقبض عليه لاستكمال التحقيقات. تم القبض عليه في شرم الشيخ وتحفظ عليه في قسم عابدين.

وأقر المحمدي بأنه كان على علاقة بالفتاة، لكنه نفى الاعتداء عليها، موضحًا أن العلاقة تمت بالتراضي وبالاتفاق بينهما، وهو ما يتناقض مع رواية الفتاة التي اتهمته باستدراجها والتعدي عليها في شقته.