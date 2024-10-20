الأحد 20 أكتوبر 2024
توقيت مصر 14:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار المركزي وزيادة البنزين.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه لهذا الرقم

السجن 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة قطرية

تطور مفاجئ في قضية أحمد فتوح.. ماذا حدث بينه وبين أسرة الضحية؟

ضجة في السعودية.. طالب يتعرض لاعتداء جنسي على يد اثنين من معلميه

طالبة بالثانوية الأزهرية.. كشف سبب وفاة عروس "ليلة الدخلة" (صور)

"مات بين يدي الله".. مشهد مؤثر للحظة وفاة رجل أثناء الصلاة

لماذا قطع ضابط إسرائيلي إصبع "السنوار" بعد استشهاده؟

أول تحرك رسمي سعودي ضد"إم بي سي" بعد وصف "السنوار" بالإرهابي

ميار الببلاوي عن محاكمة الشيخ محمد أبو بكر: "هثبت عفتي وشرفي"

زميل رمضان صبحي: "نفسه يرجع الأهلي تاني"

السجن 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة قطرية

806
ا
الأحد، 20-10-2024 02:15 م


 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري وشقيق لاعب الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، في الاعتداء على فتاة في قطر، بالسجن 3 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، بعد النظر في القضية التي وجهت فيها تهمة الاغتصاب للاعب.

 

وكشفت التحقيقات أن الفتاة قدمت بلاغًا في قطر يتهم المحمدي بالتعدي عليها، وبعد التحقيق الأولي تم إخلاء سبيله لحين توقيع الكشف الطبي على الفتاة لتأكيد صحة أقوالها. لكن بعد الإفراج عنه، عاد المحمدي إلى مصر، مما دفع السلطات القطرية إلى طلب الإنتربول للقبض عليه لاستكمال التحقيقات. تم القبض عليه في شرم الشيخ وتحفظ عليه في قسم عابدين.

 

وأقر المحمدي بأنه كان على علاقة بالفتاة، لكنه نفى الاعتداء عليها، موضحًا أن العلاقة تمت بالتراضي وبالاتفاق بينهما، وهو ما يتناقض مع رواية الفتاة التي اتهمته باستدراجها والتعدي عليها في شقته.

إقرأ ايضا

انال

تطور مفاجئ في قضية أحمد فتوح.. ماذا حدث بينه وبين أسرة الضحية؟

رمضان-صبحي

زميل رمضان صبحي: "نفسه يرجع الأهلي تاني"

خ

الأهلي يطالب بتفريغ كاميرات ملعب أبوظبي لمعرفة مُسرب الفيديو