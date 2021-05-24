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الزمالك يهزم المصري 2/3 ويتصدر قمة الدوري
الزمالك والمصري
Native
الإثنين، 24-05-2021
08:18 م
المصريون
تمكن
الزمالك
من هزينة المصري 2/3 لبواصل تصدره لقمة الدوري وضلك في اللقاء الذي تم بينهنا اليوم في الدوري الممتاز.
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مباراة
المصرى
الزمالك
يث مياشر
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