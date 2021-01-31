الأحد 31 يناير 2021
توقيت مصر 18:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس عن سد النهضة: لن نقبل المساس بحقوقنا في مياه النيل

الزمالك يصدم باسم مرسي ويرفض عودته للقلعة البيضاء

الإمارات.. حكم بحبس فنان خليجي شهير يعيش حياة المليونيرات

أمير مرتضى منصور يثير الجدل بتغريدة ساخرة

يقتل العروس في ليلة الزفاف بعدما اكتشف «العار»

رحلة " السيف الأجرب" منذ عهد المؤسس إلي الملك سلمان

المالية تعلن عن موعد تلقى طلبات وصرف مستحقات الشركات المصدرة

بعد أنباء عودته لمصر.. تفاصيل إصابة خالد يوسف بـ"كورونا"

برلماني: استئناف الطيران الروسي يساهم في تنشيط وزيادة التدفقات السياحية

فنانة شهيرة رفض أهلها استلام جثمانها من مستشفى المجانين (فيديو)

ADS
 

الزمالك يصدم باسم مرسي ويرفض عودته للقلعة البيضاء

mixmedia-06011610Fc4Y2
باسم مرسي
 
الأحد، 31-01-2021 05:20 م المصريون

يقترب باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي للانضمام لصفوف فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تغلق أبوابها في تمام الساعة 12 من منتصف الليل.
وقال الإعلامي كريم خطاب عبر برنامجه المذاع عبر فضائية اون سبورت: باسم مرسي يميل للانتقال لنادي جماهيري خلال الفترة المقبلة وهو قريب للغاية من نادي الإسماعيلي.
وأضاف: نادي الزمالك لم يفكر في ضم باسم مرسي خلال فترة الانتقالات الشتوية وهناك عرض آخر آمام باسم مرسي من نادي البنك الأهلي ولكن هو بعيد عن تفكيره قليلا.
وكان نادي الزمالك أعلن انضمام سيف الدين الجزيري مهاجم فريق المقاولون العرب ومروان حمدي مهاجم فريق مصر المقاصة.
 

إقرأ ايضا

201904101011471147

أمير مرتضى منصور يثير الجدل بتغريدة ساخرة

شوبير

شوبير يعلن عن قرار صادم: بداية الكوارث

باتشيكو

باتشيكو ينفعل على إدارة الزمالك بعد الصفقات الجديدة: مين الناس دي؟ .. و انتوا المسئولين

أخبار متعلقة

حسام حسن

حسام حسن يقترب من صفوف الزمالك

الزمالك

اختبار "رابيد تيست" للزمالك قبل مواجهة المصرى

omar2018_7_12_18_51

«حوار» عمر جابر يتحدث عن عودته للزمالك وخسارة الفارس الأبيض للقب الإفريقي وطموحه مع بيراميدز

الزمالك

بدون راحة اشغال كروية شاقة للزمالك استعدادا للمصري

20200218025503553

طبيب طائرة الزمالك يتابع حالة ثنائي الفريق

20201202215733617

شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل لاعب جديد من الأهلي