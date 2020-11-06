الرجاء ينفي رحيله مدربه بعد وداع بطولة أفريقيا

الجمعة، 06-11-2020
02:31 م
محمد عبد الحارس
نفى مسئولى نادي الرجاء
المغربي، استقالة جمال السلامي المدير الفني للفريق، بعد وداع بطولة دوري أبطال إفريقيا، من الدور النصف النهائي أمام الزمالك.
صحيفة "لو 360 سبورت المغربية"، قالت إن إدارة النادي لم تتلق أي طلب استقالة من المدير الفنى بعد وداع البطولة.
وأضاف السلامي تحدث مع اللاعبين بشكل طبيعي عقب المباراة وهنأهم على الأداء الكبير ولم يشر إلى الاستقالة أو ما شابهها".
ويواجه الأهلي غريمه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الحالي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.