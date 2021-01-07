«الحلم الأكبر».. الخطيب يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

الخميس، 07-01-2021
08:07 م
محمد فضل
أكد إيهاب الخطيب مدير قناة النادي الأهلي أن الكابتن محمود
الخطيب، رئيس النادي، يسعى لتحقيق الحلم الأكبر وهو المشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا
" الشامبيونزليج " .
وقال إيهاب الخطيب خلال فيديو بثته الصفحة الرسمية للنادى الأحمر عبر تويتر: "الأهلى سيكون
موجود فى دورى أبطال أوروبا، عبر أحد الدوريات الأوروبية، وده الحلم اللى محمود الخطيب
بيعمله، والأهلى هيكون موجود فى أحد
الدوريات الأوربية باسم الأهلى".
على الجانب الأخر أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق
الأول لكرة القدم بالأهلي قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها غدًا
الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام،
وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي،
ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر،
وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.