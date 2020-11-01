"الإدارى" يحسم مصير مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، التى تحمل رقم 2015 لسنة 75 قضائية، للمطالبة بإيقاف قرار اللجنة الأولمبية، بإيقافه أربعة أعوام عن ممارسة اى نشاط رياضى وتوقيع غرامة ماليه قدرها 100 ألف جنيه.

واختصم مرتضى منصور فى الدعوى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى أجلت دعوى مرتضى منصور من يوم 18 أكتوبر الماضى لليوم الأحد الأول من نوفمبر.

كانت لجنة التسوية باللجنة الأولمبية قررت منذ أيام ببطلان لائحة الزمالك، وما ترتب عليها من قرارات، واستأنف الزمالك ضد القرار لإيقافه.

فى السياق ذاته شهد محيط مجلس الدولة بالدقى إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات أمن الجيزة المكلفة بتأمين المحكمة قبل ساعات من بدء نظر الطعن.

