الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 11:17 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ترامب : هذه ولاية ستنقذ الحلم الأمريكي

أضواء غريبة في السماء تثير ضجة علي مواقع التواصل

503 مليون دولار غرامة " أبل" لسرقة براءة اختراع

الرياض تحذر من صفحة الأميرة نوف بنت بندر آل سعود علي مواقع التواصل

استقالة حسام الزناتي مع لجنة المسابقات بـ "الجبلاية"

تطبيق ذكي يكشف إصابة "كورونا" عبر صوت السعال

"الإدارى" يحسم مصير مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

الضرائب الإسرائيلية تحقق في مصروفات نتنياهو

أول تعليق لـ "كهربا" بعد مشادته مع محمد فضل

السعودية تعلن استئناف رحلات العمرة من خارج المملكة

ADS
 

"الإدارى" يحسم مصير مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

704
مرتضى منصور
 
الأحد، 01-11-2020 10:26 ص محمد عبد الحارس

تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، التى تحمل رقم 2015 لسنة 75 قضائية، للمطالبة بإيقاف قرار اللجنة الأولمبية، بإيقافه أربعة أعوام عن ممارسة اى نشاط رياضى وتوقيع غرامة ماليه قدرها 100 ألف جنيه.
واختصم مرتضى منصور فى الدعوى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى أجلت دعوى مرتضى منصور من يوم 18 أكتوبر الماضى لليوم الأحد الأول من نوفمبر.
كانت لجنة التسوية باللجنة الأولمبية قررت منذ أيام ببطلان لائحة الزمالك، وما ترتب عليها من قرارات، واستأنف الزمالك ضد القرار لإيقافه.
فى السياق ذاته شهد محيط مجلس الدولة بالدقى إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات أمن الجيزة المكلفة بتأمين المحكمة قبل ساعات من بدء نظر الطعن.  

 

إقرأ ايضا

146

استقالة حسام الزناتي من لجنة المسابقات بـ "الجبلاية"

260206_0

أول تعليق لـ "كهربا" بعد مشادته مع محمد فضل

كومان وميسي

أول تعليق لكومان بعد تعثر برشلونة أمام ألافيس

أخبار متعلقة

download

سر شكر مرتضى منصور لاعبى الأهلى

مرتضى منصور

رسالة نارية من مرتضى منصور لـ لاعبي الأهلي بعد تعادلهم مع بيراميدز

وقفة تضامنية لموظفي نادي الزمالك مع مرتضى

بالصور.. موظفو نادي الزمالك يتضامنون مع مرتضى منصور

مرتضى

‏مرتضى منصور يطعن بالقضاء الإداري ضد قرار "الأولمبية"

image

أول تحرك من "كاف" بشأن إيقاف مرتضى منصور

992020_4_6_13_27

مفاجأة.. "فيفا" تنصر مرتضى منصور على قرار "الأولمبية"