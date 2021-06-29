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الأهلي يعلن غياب وليد سليمان لمدة شهر

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وليد سليمان
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الثلاثاء، 29-06-2021 09:39 م

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  أن وليد سليمان لاعب الفريق تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع.
وكان وليد سليمان تعرض للإصابة خلال مشاركته في مران الفريق الأول بعد مواجهة الترجي التي أقيمت السبت الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكشفت الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، بعيدا عن موضع إصابته القديمة التي سبق أن أبعدته عن المشاركة الجماعية.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، وأجرى الفريق مسحة طبية قبل انطلاق المران.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
 

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