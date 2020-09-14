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الأهلي يعلن تشكيل حسم الدوري لمواجهة الاتحاد

الأهلي
الاهلي
الإثنين، 14-09-2020 08:02 م أحمد سالم
اعتمد السويسري ريني فايلر على المدير الفني لفريق الأهلي على مروان محسن وأليو بادجي في خط هجوم فريقه أمام الاتحاد السكندري.

الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في لقاء قد يحسم خلاله لقب الدوري بشكل رسمي في حالة تحقيق الانتصار.

ويلعب مروان محسن بجانب بادجي في خط هجوم الأهلي وخلفهما الثنائي جونيور أجايي وأحمد الشيخ.

جيرالدو دي كوستا يجلس على مقاعد البدلاء بجانب محمد مجدي "أفشة" ومحمود كهربا ووليد سليمان وعمرو السولية ومحمود وحيد وأحمد فتحي وعربي بدر ومصطفى شوبير.

حمدي فتحي يلعب في وسط الملعب بجانب أليو ديانج، مع رباعي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: جونيور أجايي - حمدي فتحي - أليو ديانج - أحمد الشيخ

الهجوم: بادجي - مروان محسن

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