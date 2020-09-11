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الأهلي يتجاوز الإسماعيلي بثلاثية بيضاء بالدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي
الجمعة، 11-09-2020 11:29 م المصريون ـ متابعات
حقق الأهلي فوزا مقنعا على ضيفه الإسماعيلي بثلاثة أهداف نظيفة، الجمعة، ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
بدأ الأهلي المباراة بقوة، وتمكن عبر مدافعه التونسي علي معلول من افتتاح التسجيل بهدف مبكر، جاء عند الدقيقة 5 من ركلة جزاء.
وخسر الإسماعيلي فرصة تعديل الكفة بعدما أهدر اللاعب عمر الوحش ركلة جزاء أخرى، احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.
ونجح السنغالي أليو بادجي، في إضافة الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 65، بعدما تابع تمريرة أرضية من البديل أحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 72، استغل الشيخ خطأ ساذجا من الحارس محمد مجدي، ليسجل الهدف الثالث للفريق الأحمر.
وبهذا واصل الأهلي صدارته جدول الترتيب، بعد أن رفع الفريق رصيده للنقطة 71، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 30 نقطة في المركز التاسع. 

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