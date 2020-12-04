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الأهلي يحافظ على ترتيبه في صدارة الأندية الأفريقية

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الأهلي يحافظ على ترتيبه في صدارة الأندية الأفريقية

الأهلي-شعار
الاهلي
 
الجمعة، 04-12-2020 11:29 ص أمير سعد
حافظ الأهلي على ترتيبه في التصنيف التراكمي للكاف، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك الجمعة الماضية.
وأضاف الأهلي 5 نقاط لرصيده، وفقًا للمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي.
ويستطيع الأهلي إضافة نقطة جديدة لرصيده حال حصد السوبر على حساب نهضة بركان، وإضافة نقطتين مع كل فوز يحققه الفريق في كأس العالم للأندية.
وجاء ترتيب الأندية بعدد النقاط عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا كالاتي.
1- الأهلي 76 نقطة
2- مازيمبي الكونغولي 54 نقطة
3- النجم الساحلي التونسي 50 نقطة
4- الترجي التونسي 49 نقطة
5- الزمالك المصري 31 نقطة
6- الوداد المغربي 30 نقطة
 

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