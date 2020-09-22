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الأهلي يؤجل الإعلان عن الصفقات الجديدة بسبب جيرالدو وأجايي

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الأهلي
الثلاثاء، 22-09-2020 02:37 م متابعات- الدويني فولي
قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، تأجيل اعلان حسم الصفقات الجديدة لحين تسويق جيرالدو وأجايي، حتى لا يضطر النادي للتخلي عنهم مجانًا.

وانتهت الإدارة الحمراء ، من ضم طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون وعلي بعد خطوات من ضم محمد إبراهيم ويوسف البلايلي .


ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة نادي مصر المقرر لها الثامنة من مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

 ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف بعض الشئ لتجنب الإرهاق قبل ساعات من تلك المباراة .

ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة.

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