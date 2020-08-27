الأهلي الأول عالميا بقائمة الأكثر تتويجا بالألقاب في القرن الـ21

الخميس، 27-08-2020
02:10 م
وكالات - الدويني فولي
أعلن موقع ترانسفير ماركت العالمي، ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب في القرن الـ21
، وذلك بعد 20 عاما من الألفية الجديدة.
ووفقا للموقع العالمي، فإن النادي الأهلي يحتل صدارة ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب في القرن الـ21
برصيد 41 لقبًا، ثم جاء من بعده بايرن ميونخ الألماني برصيد 40 لقبًا، ثم لينكولن ريد إمبس في المركز الثالث 40 لقبا.
وأضاف ترانسفير ماركت: فريق برشلونة الإسباني جاء في المركز الرابع برصيد 43 بطولة، ثم بورتو بـ33، وفي المركز السادس شاختار بـ33، وبعده سيلتيك الأسكتلندي سابعاً 33، ودينامو زغرب في المركز الثامن بـ33، وشيريف تيراسبول بـ33، وأوكلاند سيتي عاشراً بـ33 ايضًا
فيما جاء ريال مدريد في المركز الـ11 برصيد 30 بطولة فقط، ثم باريس سان جيرمان يأتي في المركز 12 برصيد 29، وخلفه بيونيك يريفان برصيد 26 لقبا، ثم دينامو كييف 25، وأولمبياكوس بـ25لقبا.