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استمرار إيجابية «النحاس» وشفاء مدرب المقاولون العرب من فيروس كورونا

علاء عبد الغنى
عماد النحاس
 
الإثنين، 11-01-2021 01:57 م أمير سعد
أثبتت المسحة خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولو العرب، شفاء علاء عبد الغني المدرب العام للفريق من فيروس كورونا المستجد، بينما استمرت إيجابية عينة عماد النحاس المدير الفني.

وأكد وائل نبيل طبيب المقاولون العرب خلال تصريحاته مع "القاهرة24" أن النحاس سيستمر عزله عن الفريق، وسيقود علاء عبد الغني المقاولون غدًا أمام سيراميكا بعد سلبية عينته.

وكان الثنائي غاب في الفترة الأخيرة عن قيادة المقاولون العرب، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا.

يذكر أن المقاولون العرب، ودع الكونفدرالية الإفريقية، بعد الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي، بنتيجة 2/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في مباراة شهدت جدل تحكيمي كبير.

ويحتل أصحاب الرداء الأصفر المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، ويسعى لتحسين المسار أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة المقبلة من الدوري.
 

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