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أزارو يُبلغ النادي الأهلي بموافقته على الاحتراف الخارجي

وليد أزارو
وليد أزارو
الجمعة، 25-09-2020 11:23 م المصريون ـ متابعات
طالب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي بإبلاغ الإدارة بالموافقة على عرض الاتفاق السعودي، للرحيل بشكل نهائي.
وكشف أزارو، أنه أنهى كافة الاتفاقات المالية مع النادي السعودي، بعد الدخول في مفاوضات معه على مدار الأيام الماضية، ويتبقى موافقة الأهلي، على منحه الاستغناء النهائي.
ورهن الأهلي الموافقة على رحيل أزارو برفع المقابل المالي الذي وصل لنصف مليون دولار فقط حتى الآن، وهو ما يتحفظ عليه مسؤولي الأحمر لرغبتهم في تحقيق أقصى استفادة مالية من اللاعب، أو على الأقل مليون دولار.
 

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