إصابة «تريزيجيه» بقطع في الرباط الصليبي في مباراته أمام «صلاح» وهذا ما قاله

الأحد، 11-04-2021
03:08 م
المصريون
أعلن الإعلامي هاني حتحوت، عن إصابة النجم المصري محمود حسن
تريزيجيه
بقطع في الرباط الصليبي
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وكتب هاني حتحوت “ مقدم برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد”
عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: تريزيجيه قطع في الرباط الصليبي
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للأسف، ربنا يشفيك وترجع بالسلامة.
فيما نشر "تريزيجيه
" لاعب المنتخب الوطني وفريق
أستون فيلا الإنجليزي، “ ستوري” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،
بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي
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وكتب تريزيجيه
:" الحمد لله حين نرضى بالقدر.. الحمد
لله حين نفرح.. الحمد لله حين نحزن.. الحمد لله حين نمرض".
وتعرض تريزيجيه
لإصابة في الدقيقة 77، أمام ليفربول
، أمس
السبت بعدما تدخل عليه أرنولد ظهير أيمن ليفربول
، وظل النجم المصري في أرض الملعب يتلقى
العلاج، ولكنه لم يستطع إكمال المباراة وقرر المدرب دين سميث إخراجه والدفع بجاكوب
رامسي بدلاً منه في الدقيقة 82، وخرج تريزيجيه
باكياً بسبب الإصابة التي تعرض لها وواساه
محمد صلاح
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