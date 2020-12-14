أول قرار لـ بيتسو موسيماني بعد الفوز على المقاصة

الإثنين، 14-12-2020
02:45 م
أمير سعد
منح بيتسو موسيماني
،
المدير الفني للأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار
البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.
ويستأنف الفريق
تدريباته بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل
في الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.
وخاض لاعبو الفريق
الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز
تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
وحقق الأهلي فوزه
الأول أمس بمسابقة الدوري على حساب مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين على
استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المسابقة المحلية.