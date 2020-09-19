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أزمة جديدة للوداد والرجاء قبل مواجهة الأهلى والزمالك

ملعب
ملعب محمد الخامس
السبت، 19-09-2020 02:50 م محمد عبد الحارس

تقرر غلق ملعب محمد الخامس الذي يستضيف مباريات فريقي الوداد والرجاء المغربي بسبب إجراءات الصيانة، وفقًا لما ورد في التقارير الصحفية المغربية.

وقررت الشركة المسؤولة عن الملعب غلق الإستاد من يوم 19 أكتوبر القادم حتى 10 نوفمبر المقبل، وذلك للقيام بصيانة العشب الذي تضرر كثيرًا.

ويبحث الرجاء والوداد المغربي عن ملعب جديد بعدما تم غلق الإستاد الذي يستضيف جميع مباريات الفريقين في الدوري ودوري الأبطال.

وحسبما ذكرت صحيفة المنتخب المغربية، فإن الوداد والرجاء في أزمة حقيقية بعدما تغير ملعب مباريات الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

 

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