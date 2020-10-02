حرص المدير الفنى الجديد للمارد الأحمر بيتسو موسيماني، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء.

ونشر "موسيمياني" فيديو له عبر "تويتر" قائلا: "هذا حلم كبير، أكثر فريق تتحمس للعمل معه هو الأهلي، النادي الأعظم في العالم، صاحب الجمهور الأفضل".

وأضاف "أعرف مدى حماسكم لناديكم وأثق من مساندتكم لنحقق أحلامنا معا. أنتم الدرع والسيف، أعتمد عليكم وعلى التاريخ العظيم والإدارة المحترمة المحترفة".

وتعاقد الأهلى مع موسيماني موسمين خلفا للسويسرى فايلر الذي تم إنهاء التعاقد معه.



To the Al Ahly Fans pic.twitter.com/CVbKvJC26t — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) October 2, 2020