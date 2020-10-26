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أول رد فعل لـ "بيراميدز" بعد خسارة الكونفيدرالية

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مدرب
 
الإثنين، 26-10-2020 12:53 م محمد عبد الحارس

يدرس مجلس إدارة نادى بيراميدز، إقالة المدرب الكرواتي انتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق، بعد خسارة المباراة النهائية أمام فريق نهضة بركان بهدف نظيف فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس.  
وتبحث إدارة بيراميدز لوجود مدرب جيد على رأس الجهاز لعدم تكرار ما حدث مع الفريق بخسارة بطولة الكونفدرالية، خاصة فى ظل توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية.
وخسر بيراميدز لقب الكونفدرالية الأفريقية بعدما هُزم من نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية. 
ويتبقى لبيراميدز مباراة وحيدة بالدوري أمام فريق المقاولون العرب، فى ختام مبارياته والذى يأمل من تحقيق المكسب كى يضمن المشاركة فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل.
 

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