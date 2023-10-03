شاهد.. رشق أتوبيس لاعبي الاتحاد السعودي بالحجارة في إيران بعد انسحابهم من مباراة سباهان

الثلاثاء، 03-10-2023
10:12 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يزعمون فيه تعرض حافلة بعثة نادي الاتحاد السعودي للرشق بالحجارة في إيران
بعد إلغاء مباراته أمام سباهان
أصفهان.
وأبان الفيديو لحظة مغادرة حافلة الاتحاد في طريقها إلى المطار ،للعودة إلى جدة دون لعب المباراة بعد الاعتراض على وضع صور وتماثيل لقاسم سليماني ولافتات سياسية في ملعب المباراة.
من جانبه أصدر نادي الاتحاد بيانا توضيحيا تحدث فيه عن أزمة مباراة الفريق أمام سباهان
الإيران
ي، وهي المباراة التي تم إلغائها.
وعبر حسابه الرسمي على منصة إكس نشر نادي الاتحاد بيانا جاء كالتالي:
يود نادي الاتحاد الايضاح أنه بعد وصوله يوم الاثنين 17 / 3 / 1445 هـ للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان
الإيران
ي، تم ابلاغـه مـن قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفـق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب متجهة للمطار.
ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار ويدعو الاتحاد الاسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح.
وفي هذا الاطار يشكر النادي الاهتمام والمتابعة التي حظي بهـا مـن قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيران
ية ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم .
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا