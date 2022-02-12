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أول تعليق من «جوميز» على ما حدث بينه وبين صلاح

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أول تعليق من «جوميز» على ما حدث بينه وبين صلاح

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جوميز وصلاح
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Teads
السبت، 12-02-2022 10:10 ص
تصدر فيكتور جوميز حكم نهائي كأس أمم أفريقيا الصحف الجنوب أفريقية بسبب واقعته مع محمد صلاح في مباراة النهائي التي كانت بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي وانتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح 4-2.
ونشرت صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية تصريحات لفيكتور جوميز، والذي قال: "محمد صلاح قائد منتخب مصر قدم مجموعة شكاوي خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية".
وأضاف جوميز خلال فعالية إعلامية: "أحترم اللاعبين الذين أديرهم ولا أفضل الحديث عن القرارات التي أتخذها في الملعب". وأكمل: "أريد تسليط الضوء على بعض النقاط لأغراض توضيحية بشكل إيجابي عن أمور كرة القدم حتى يتم فهم عملنا".
وتابع: "تطورت منظومة كرة القدم مهمة بشكل كبير بالنسبة للاعبين، ولا يمكننا التمسك بالقوانين القديمة الممثلة في إدارة اللقاء بشكل محدد، فكل ما يمكنني قوله هو أنني اخترت يوم النهائي طريقة مناسبة جدا للتعامل مع لاعب عالمي من الفئة الأولى، وكرة القدم كانت هي الفائز في ذلك اليوم".
 

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