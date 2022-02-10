«كلوب» يكشف حالة سيئة لـ«صلاح» بعد الهزيمة من السنغال

الخميس، 10-02-2022
01:23 م
تحدث المدير الفني لليفربول
يورغن كلوب
، عن إمكانية مشاركة نجم الفريق محمد صلاح
في لقاء ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، لكنه أعلن "خبرين" أحدهما سيئ والآخر مبشر عن الجناح المصري.
وقال كلوب
إن صلاح
"محبط" بعد خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، الأحد، لكنه "جاهز" للعودة إلى المشاركات مع ليفربول
.
وخسر صلاح
نهائي البطولة عندما واجه زميله في النادي ساديو ماني، الذي لا يزال غائبا إثر عودته إلى بلاده السنغال
للاحتفال باللقب الإفريقي.
وفازت السنغال
في النهائي بركلات الترجيح 4-2 على مصر في ياوندي، لتحرز باكورة ألقابها القارية، حارمة "الفراعنة" من تعزيز رقمهم القياسي والفوز بالكأس الثامنة والأولى لصلاح
.