أول استقالة في الدوري.. ربيع ياسين يرحل عن تدريب أسوان

الأحد، 30-10-2022
09:36 ص
أعلن مجلس إدارة نادي أسوان
برئاسة المستشار الشافعي صالح قبول اعتذار ربيع
ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن عدم استكمال مهمته مع النادي في
الفترة المقبلة، وذلك بسبب النتائج السلبية والتي كان آخرها الخسارة من غزل المحلة
بهدف نظيف.
واتفق ربيع ياسين
مع مسؤولي أسوان
على فسخ التعاقد بالتراضي، ومن المقرر أن
يحسم مسؤولو زهرة الجنوب خليفة ربيع ياسين
، خلال الساعات القليلة المقبلة.
يُذكر أن أسوان
حقق نتائج سلبية منذ بداية الموسم حيث تعرض للخسارة في أول
ثلاث جولات من بطولة الدوري أمام كل من الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة بهدف
نظيف.
وتُعد استقالة ربيع ياسين
هي الأولى هذا الموسم في مسابقة الدوري الممتاز
في نسخته الـ64.