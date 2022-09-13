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أغرب واقعة.. الإسماعيلي يقيل مدربه الجديد بعد ساعتين فقط من إمضاء العقد

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أغرب واقعة.. الإسماعيلي يقيل مدربه الجديد بعد ساعتين فقط من إمضاء العقد

الاسماعيلي
الإسماعيلي
Native
Teads
الثلاثاء، 13-09-2022 03:07 م


شهد الدوري المصري، واقعة نادرة، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعدما تمت إقالة مدرب من منصبه بعد ساعتين فقط من تعيينه.

وأعلن نادي الإسماعيلي، في بيان رسمي التعاقد مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو، عند الساعة الثانية عشر صباح الثلاثاء، قبل أن يقيله بعد أقل من ساعتين.

ونشر نادي "الدراويش" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للمدرب البرتغالي، وهو يوقع على عقود تدريب الفريق.

وبعد أقل من ساعتين، وتحديد في الثانية إلا 10 دقائق صباحا، أعلن الإسماعيلي التراجع عن التعاقد مع المدرب البرتغالي، وقام بحذف "التغريدات".

وكشف رئيس النادي، يحيى الكومي، عن سبب التراجع في تصريحات نقلها موقع "يلا كورة" قائلًا: "تراجعنا عن التعاقد مع كريستوفاو بعد انتقاد الجماهير له، وسيتم النظر في السير الذاتية للمدربين الآخرين".

وأتم: "تقدمنا باعتذار للمدرب عن الاستمرار معنا، وطلبنا فسخ التعاقد بشكل ودي".

ويبلغ هيلدر كريستوفاو من العمر 51 عاما، ويمتلك سيرة ذاتية جيدة، إذ تولى تدريب بعض الأندية المتميزة على المستوى العربي.

وبدأ كريستوفاو مسيرته التدريبية كمدرب مساعد مع بورتيمونينسي البرتغالي، قبل أن يتولى تدريب الفريق الرديف في بنفيكا بين عامي 2013 و2018.

بعد ذلك تولى المدرب البرتغالي مهمة المدير الرياضي للنصر السعودي، بين عامي 2018 و2019، وخلال تلك الفترة تولى تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت.

كما عمل المدرب البرتغالي مديرا فنيا لفريق الاتفاق في 2019 بعد الرحيل عن النصر، وتولى زمام فريق الحزم في 2021، وهو آخر محطاته التدريبية.
 

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