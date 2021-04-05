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أطلق عليه هذه الصفات.. ميدو: خلافاتي مع أحمد فتحي شخصية

ميدو واحمد فتحي
ميدو واحمد فتحي
 
الإثنين، 05-04-2021 06:04 م محمد فضل
كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن سبب استقالته من منصب المستشار الفني لنادي بيراميدز، مشددا على أن الربط بين استقالته وأزمته مع أحمد فتحي، لاعب الفريق ليس أمرا صحيحا، مؤكدا أن قراره بعيدا عن تلك المشكلة.

وأضاف «ميدو» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «أمتلك العديد من الخبرات السابقة التي اكتسبتها من خلال مشواري الاحترافي، ولكن بسبب انشغالي بعملي الإعلامي وبعض الأمور الأخرى قلت لإدارة بيراميدز إنني لن أقوم بمهام عملي بشكل كامل».

وأشار لاعب الزمالك السابق، إلى أن «الربط بين خسارة بيراميدز من الرجاء المغربي بالكونفدرالية أو أزمتي مع أحمد فتحي وتقديم استقالتي أمر غير صحيح على الإطلاق، ومن الأساس طبيعة عملي في بيراميدز لا تجعلني في موقف التعامل مع اللاعبين لكن تدخلت بعد طلب من الإدارة».

وواصل تصريحاته قائلا: «الأزمة بيني وأحمد فتحي مشكلة شخصية، وفي النهاية هو أخي الأصغر، وهو شخصية صدامية في طباعه وطريقة كلامه، ولكن بعد رحيلي الأزمة انتهت، وأتمنى له التوفيق فهو لاعب كبير وقادر على استعادة مستواه المعهود».

وعن تراجع مستوى شريف إكرامي قال ميدو: « لغة الأرقام تقف في صف شريف إكرامي، وأرقامه مميزة هذا الموسم مقارنة بمواسم أخرى خلال فترة وجوده مع الأهلي»، متابعا: «في النهاية أي حارس عندما يبتعد لفترة يحتاج لفترة لاكتساب حساسية المباريات لأن حراسة المرمى مركز مختلف وما حدث في لقاء الرجاء خطأ وارد».
 

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