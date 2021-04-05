الإثنين، 05-04-2021
11:02 ص
محمد فضل
تقدم أحمد حسام
«ميدو
»، المستشار الفني لنادي بيراميدز
، باستقالة
ه.
وكشف ميدو
عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن استقالة
ه من بيراميدز
، قائلًا:" تقدمت اليوم باستقالة
ي لإدارة نادي بيراميدز
، متمنيًا التوفيق للفريق فيما هو قادم".
تأتي استقالة ميدو
من بيراميدز
في أعقاب الأزمة التي حدثت بينه وبين أحمد فتحي مؤخرًا أثناء مكالمة جمعتهما قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوي في الكونفدرالية الإفريقية.
وكان الإعلامي عمر ربيع ياسين، كشف عن مفاجأة فيما يتعلق بنادي بيراميدز
خلال الموسم المقبل ومستقبل نجوم الفريق.
وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن إدارة بيراميدز
استقرت على رحيل كل اللاعبين الكبار في الفريق خلال الموسم المقبل وإعادة الهيكلة.
وأشار إلى أن إدارة بيراميدز
ستمنح اللاعبين الكبار مستحقاتهم بالكامل قبل رحيلهم وتسوية كافة الأمور لهم.
وأوضح أن الإدارة ستتجه لسياسة جديدة في التعاقدات بداية من الموسم المقبل.