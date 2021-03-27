السبت، 27-03-2021
08:23 م
فتحي مجدي
اتهم أسطورة كرة القدم النيجيرية، تاريبو ويست
، عصابات المافيا
بالوقوف وراء انتقاله من ميلان في موسم 1999- 2000، من أجل ضمان استمرار باولو مالديني وألساندرو كوستاكورتا في اللعب بصفوف الفريق الإيطالي.
بدأ ويست، مسيرته في الدوري النيجيري الممتاز قبل أن ينتقل إلى أوكسير، حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي في عام 1996 ليحقق انتقالًا مربحًا إلى إنتر ميلان .
في سان سيرو، فاز ويست بكأس الاتحاد الأوروبي، ولعب مع نجوم من أمثال رونالدو ودييجو سيميوني وخافيير زانيتي، لكنه سرعان ما فقد حظوظه تحت قيادة مارتشيلو ليبي.
أثار ذلك تحركًا مثيرًا للجدل لمنافس إنتر ميلان، وكان هناك انتقال محتمل لانتقاله إلى ليفربول الإنجليزي.
وكشف ويست، البالغ من العمر الآن 46 عامًا، أن رجال عصابات المافيا
كانوا السبب وراء مغادرته سان سيرو، بعد أن شارك في أربع مباريات فقط مع النادي.
وفي مقابلة مع موقع "سكور نيجيريا"، قال ويست: "المافيا
ستفعل كل ما في وسعها للتأكد من أنني قد تم التخلص مني في ميلان. لقد كتبوا قصة شريرة في الصحافة بأنني أُصبت في محاولة يائسة لطردني من ميلانو. الأطباء تلقوا رشوة ليقولوا إنني مصاب، لكنها كانت كذبة".
وأضاف: "لقد فعلوا ذلك لأنهم شعروا أنه من غير المعقول أن يحل لاعب أفريقي محل هؤلاء المدافعين الثلاثة المتقدمين في السن (فرانكو باريزي وأليساندرو كوستاكورتا وباولو مالديني).
وتابع: "جاء ليفربول بعرض، لكن في نهاية اليوم اضطررت إلى الاستقرار في ديربي كاونتي".
انتقل ويست إلى ديربي على سبيل الإعارة في عام 2000، وخاض 18 مباراة في برايد بارك قبل أن ينضم إلى كايزرسلاوترن في صفقة دائمة.
ظهر لاحقًا في بارتيزان والعربي وبليموث أرجيل وبايكان قبل أن يعتزل في عام 2007، بعدما كان أحد أفراد الجيل الذهبي الحاصل على الميدالية الذهبية لأولمبياد أتالانتا 1996.