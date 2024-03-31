الأحد 31 مارس 2024
توقيت مصر 15:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. سعر الدولار يصعد أمام الجنيه اليوم بالبنوك

بلع لسانه وهو نائم.. وفاة لاعب نادي السواعد يصدم الجميع

بلع لسانه وهو نائم.. وفاة لاعب نادي السواعد يصدم الجميع

أسرة أحمد رفعت غاضبة بعد زيارة الوزير.. وبيان رسمي من الوزارة يوضح

عهد جديد من صناعة الترفيه في الكويت

انهض فورًا.. حكم من أذن عليه الفجر في رمضان وهو يمارس العلاقة مع زوجته؟

السرطان يأكله حيًا.. الكشف عن المدة المتبقية في حياة ملك بريطانيا

بعد واقعة أحمد رفعت.. قرارات حكومية عاجلة

شاهد.. اشتباكات مسلحة بين الشرطة العراقية ومسلح حاول اختطاف طالبة

فيديو.. مرتضى منصور: ضربت عادل إمام في المحكمة

أسرة أحمد رفعت غاضبة بعد زيارة الوزير.. وبيان رسمي من الوزارة يوضح

الأحد، 31-03-2024 01:36 م


نشرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا توضح فيه سبب نشر صور أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر مع الوزير أشرف صبحي أثناء الزيارة.
وأوضحت الوزارة في البيان أن هدف نشر الصور هو اطمئنان الجماهير المصرية على اللاعب بعد حالة القلق.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة: "نريد توضيح نشر المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي صور أحمد رفعت خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".
وأضاف: "نشر الصور من أجل طمأنة الجماهير المصرية بعد فترة زمنية من القلق من جميع الجماهير المصرية على حالة اللاعب وكذلك التساؤلات حول تطورات الحالة واستقرارها".
وواصل: "زيارة الوزير أشرف صبحي لـ أحمد رفعت في المستشفى، لم تكن الأولي، فالوزير متابع حالة اللاعب بشكل دقيق منذ البداية من الإسكندرية إلى القاهرة".
واختتم: "زيارة اليوم كانت بعد التواصل مع مسئولى مستشفى وادى النيل بشأن حالة اللاعب والتى أصبحت مطمئنة وهي الأفضل منذ اليوم الأول ونشر الصور جاء لطمأنة الجماهير على حالة اللاعب بعد فترة القلق".
الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر، هيثم عرابي، نشر بيان اعتراض على نشر صور اللاعب في الفترة الحالية وأن أسرته غير سعيدة بذلك.

إقرأ ايضا

IMG-20240331-WA0016

بلع لسانه وهو نائم.. وفاة لاعب نادي السواعد يصدم الجميع

IMG-20240331-WA0016

بلع لسانه وهو نائم.. وفاة لاعب نادي السواعد يصدم الجميع

IMG-20240331-WA0017

نص أقوال والد فتاة البراجيل المنتحرة أمام النيابة

أخبار متعلقة

IMG-20240326-WA0017

تأجيل نقل اللاعب أحمد رفعت من الإسكندرية بعد لحظات من وصول سيارة الرعاية المجهزة

IMG-20240320-WA0015

طبيب أحمد رفعت يكشف أول كلمات نطق بها بعد فصل جهاز التنفس عنه

IMG-20240319-WA0017

القهوة.. تقرير المستشفى يفجر مفاجأة عن سبب إصابة أحمد رفعت بالسكتة القلبية

IMG-20240317-WA0009

تطورات مقلقة.. ماذا حدث لـ أحمد رفعت خلال الساعات الماضية؟

IMG-20240313-WA0029

قلبه توقف.. أخر تطورات حالة أحمد رفعت وتدخل عاجل من الحكومة