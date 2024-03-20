الأربعاء 20 مارس 2024
توقيت مصر 14:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك اليوم

رغم مشاركة والدتها في المسلسل.. ابنة لبنى ونس تهاجم محمد سامي ومي عمر

"سجائر في نهار رمضان".. لماذا قتل عامل مديره في التجمع الخامس؟

تراجع الريال السعودي أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

مشهد على السرير.. ما علاقة جمهور الزمالك برفض لقاء الخميسي مشهد مثير

طبيب أحمد رفعت يكشف أول كلمات نطق بها بعد فصل جهاز التنفس عنه

دراسة مرعبة.. الطهي على الغاز أكثر خطورة 100 مرة من عوادم السيارات

حقيقة فيديو تمزق كسوة الكعبة

فنانة شابة: أمي كانت عاملة منزلية لدى والدي ثم تزوجا

الزمالك يعلن العصيان ويرفض خوض مبارياته في الدوري

طبيب أحمد رفعت يكشف أول كلمات نطق بها بعد فصل جهاز التنفس عنه

IMG-20240320-WA0015
أحمد رفعت
الأربعاء، 20-03-2024 12:22 م

كشف مصدر بالمستشفى الذي يرقد به اللاعب أحمد رفعت عن الكلمات الأولى له خلال استفاقته تدريجيا بعد فصله عن جهاز التنفس الصناعي لتحسن حالته.
وأوضح المصدر أن نجم منتخب مصر و لاعب فريق مودرن فيوتشر الرياضي فاجأ الفريق الطبي بالتمتمة ببعض الكلمات حاول من حوله ترجمتها بصعوبة لتدلل عن بسؤاله"نتيجة الماتش كام".

وأضاف المصدر أن اللاعب أفاد في كلماته الأولى بعد استفاقته بأنه لم يشعر بشئ، وكل ما يتذكره شعوره بدوار ثم إغماء ولا يتذكر أي شيء بعد ذلك.

بينما قال مصدر آخر بالفريق الطبي المعالج للاعب أحمد رفعت؛ إن اللاعب لم يفق بشكل كامل حتى الآن وأن أمامه نحو 48 ساعة حتى يصل للإفاقة بشكل كامل.

وأضاف المصدر وفقه لمصراوي، أن نسبة الأدوية المخدرة التي أخذها اللاعب بالعناية المركزة تتطلب وقت كبير حتى يزول تأثيرها ويصل وعيه إلى نسبة 80% حتى يسترد وعيه كاملا.

كان أعلن الفريق الطبي المعالج للاعب أحمد رفعت، مساء الثلاثاء؛ فصل جهاز التنفس الصناعي عنه بعد تحسن حالته، مشيرا إلى أن اللاعب استرد وعيه بشكل جزئي.

وأكدت إدارة المستشفى الخاص الذي يتلقى به اللاعب "أحمد رفعت" العلاج أنه حتى الآن مازال تحت الملاحظة الطبية الدقيقة؛ حتى تستقر كافة أموره الطبية.

وشهدت الدقيقة 88 من عمر مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، الإثنين قبل الماضي؛ إصابة اللاعب مودرن فيوتشر "أحمد رفعت" إذ سقط في منتصف الملعب إثر تعرضه لحالة هبوط في الدورة الدموية وأزمة قلبية.

إقرأ ايضا

IMG-20240320-WA0013

الزمالك يعلن العصيان ويرفض خوض مبارياته في الدوري

IMG-20240319-WA0018

اغتصبوها داخل الفندق بعد المباراة.. القبض على 4 لاعبين بنادٍ شهير

IMG-20240319-WA0012

إبراهيم نور الدين: أنا نمبر 1 التحكيم في مصر

أخبار متعلقة

IMG-20240319-WA0017

القهوة.. تقرير المستشفى يفجر مفاجأة عن سبب إصابة أحمد رفعت بالسكتة القلبية

IMG-20240317-WA0009

تطورات مقلقة.. ماذا حدث لـ أحمد رفعت خلال الساعات الماضية؟

IMG-20240313-WA0029

قلبه توقف.. أخر تطورات حالة أحمد رفعت وتدخل عاجل من الحكومة