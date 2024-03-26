تأجيل نقل اللاعب أحمد رفعت من الإسكندرية بعد لحظات من وصول سيارة الرعاية المجهزة

الثلاثاء، 26-03-2024
11:30 ص
قرر الفريق الطبي المعالج للاعب أحمد رفعت
تأجيل نقله من المستشفى الذي يتلقى به الرعاية في الإسكندرية إلى مستشفى آخر بالقاهرة، وذلك بعد دقائق من وصول سيارة مجهزه لنقله.
وأوضح مصدر بالفريق الطبي المعالج أن سبب قرار تأجيل نقل اللاعب يرجع إلى مراجعة بعض الأرقام الخاصة بنتائج الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجريت له حرصا على سلامته وعدم تعريض حياته للخطر خلال نقله من الإسكندرية إلى القاهرة.
وأشار إلى أن اللاعب قد يكون أمامه مدة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة لحين إعادة النظر في قرار نقله من الإسكندرية إلى القاهرة.
وكانت وصلت سيارة مجهزة، مساء الإثنين؛ لنقل اللاعب أحمد رفعت
من مقر المستشفى الذي تلقى به الرعاية في الإسكندرية إلى مستشفى آخر بالقاهرة لاستكمال إجراءاته العلاجية، إلا أن الفريق الطبي تراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة.
وكشف مصدر بالفريق الطبي المعالج للاعب أحمد رفعت
نجم منتخب مصر وفريق مودرن فيوتشر ؛ آخر تطورات حالته الصحية بعد استعادة وعيه بالكامل.
وأضاف المصدر أن مؤشرات الحالة الحيوية عادت تدريجيا لصورتها الطبيعية وخصوصا فيما يتعلق بالرئة والتنفس حيث بات اللاعب يعتمد بنسبة كبيرة على أكسجين الغرفة الطبيعي بعد خضوعه لنظام المعالجة بالأكسجين عالي الضغط في أعقاب فصله عن جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، ومع الوقت ستزول المشكلة تماما حتى يستطيع الاعتماد بصورة كامل على أكسجين الغرفة.
وأشار إلى أن المرحلة التي يتعامل معها الفريق الطبي حاليا تتمثل في معالجة الكلى وهو الأمر الذي سيتطلب مزيدا من الوقت لعودتها بصورة طبيعية، لافتا إلى أنه سيجرى استكمال التدخلات الطبية الخاصة بالكلى في القاهرة لتكون بشكل أوسع يتضمن مزيدا من التحاليل والأشعة والعرض على استشاريين لمعرفة ما سيتم في المراحل القادمة من العلاج.
وأضاف أنه جرى التنسيق فعليا مع أحد المستشفيات في القاهرة لاستقبال اللاعب أحمد رفعت
، بعد التأكد من أن وضع اللاعب الصحي يسمح بذلك.
وأكد المصدر أن هناك متابعة مستمرة بين المستشفى الذي تلقى به اللاعب العلاج في الإسكندرية والمستشفى الذي جرى التنسيق معه في القاهرة من خلال سيارة رعاية مجهزة بأحدث الوسائل الطبية لنقل اللاعب من الإسكندرية إلى القاهرة.
ودخل اللاعب أحمد رفعت
يومه الرابع عشر في المستشفى بالإسكندرية منذ إصابته بتوقف عضلة القلب في الدقيقة 88 من عمر مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، الإثنين قبل الماضي؛ إذ سقط في منتصف الملعب إثر تعرضه لحالة هبوط في الدورة الدموية وأزمة قلبية.