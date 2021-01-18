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أبو تريكة يفجر مفاجأة مدوية عن ضربات الجزاء التي كان يحصل عليها مع الأهلي

أبو تريكة
أبو تريكة يفجر مفاجأة مدوية عن ضربات الجزاء التي كان يحصل عليها مع الأهلي
 
الإثنين، 18-01-2021 06:49 ص أحمد عادل شعبان
كشف محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي - عن مفاجأة مدوية فيما يخص ضربات الجزاء التي كان يحصل عليها مع الأهلي.

وقال "أبو تريكة" في تصريحات تلفزيونية: أنا في تاريخي كلاعب عمر ما مدرب قالي اقع عشان تاخد ضربة جزاء دي بترجع للاعب نفسه و90٪ من ضربات الجزاء بيكون سببها المدافع و 10٪ ذكاء مهاجم.
 

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