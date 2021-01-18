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أبو تريكة يفجر مفاجأة مدوية عن ضربات الجزاء التي كان يحصل عليها مع الأهلي
أبو تريكة يفجر مفاجأة مدوية عن ضربات الجزاء التي كان يحصل عليها مع الأهلي
الإثنين، 18-01-2021
06:49 ص
أحمد عادل شعبان
كشف محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي - عن مفاجأة مدوية فيما يخص ضربات الجزاء التي كان يحصل عليها مع الأهلي.
وقال "أبو تريكة" في تصريحات تلفزيونية: أنا في تاريخي كلاعب عمر ما مدرب قالي اقع عشان تاخد ضربة جزاء دي بترجع للاعب نفسه و90٪ من ضربات الجزاء بيكون سببها المدافع و 10٪ ذكاء مهاجم.
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المصريون
الاهلى
ابو تريكة
almesryoon
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