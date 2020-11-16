أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن إصابة ظهير أيسر النادي الأهلي محمد هاني، لن تمنعه من اللحاق بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك والمقرر لها 27 من الشهر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف شوبير عبر برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "هانى خد خبطة فى المباراة وكمل لعب وطول اللقاء كان حاسس بزنة فى الركبة، وبعد المباراة شعر بوجع وأخبر الطبيب الذى أجرى له أشعة أكدت وجود جزع بسيط جداً فى الرباط الخارجى للركبة، واللاعب يشعر بألم خفيف".

وأضاف "مباراة توجو أقيمت 14 نوفمبر وسوف يستمر محمد هانى فى برنامجه العلاجى حتى يوم 22 نوفمبر، وسيخوض التدريبات الجماعية مع الأهلى بداية من يوم 23 نوفمبر بشكل عادى وممكن قبل هذا التاريخ، ولكن المضمون هو ظهوره يوم 23 نوفمبر وعلى مسئوليتى الشخصية محمد هانى سيلحق بنهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل عادى".

