الإثنين 14 ديسمبر 2020
توقيت مصر 13:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد حسن إصابة ربيع ياسين و18 لاعبا بمنتخب الشباب بكورونا

الكرملين يعلن عن دوره في الهجمات الإلكترونية علي الخزانة الأمريكية

أول تعليق من حمدوك و البرهان علي القرار الأمريكي

هاني الناظر يهاجم رانيا يوسف ويحذر الفتيات من وصفة خطيرة

الكشف عن سبب الانفجار الذي هز ميناء جدة

تهز حلوان.. يجمع بين الجدة وحفيدتها وتحمل منه

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

وصلة رقص لـ شمس الكويتية على «عاش سلمان» خلال رحلة سياحية (فيديو)

سر حصول مصر على لقاح كورونا الصيني واستبعاد الأمريكي

ظاهرة فلكية يشهدها العالم اليوم لمدة 5 ساعات

ADS
 

أحمد حسن إصابة ربيع ياسين و18 لاعبا بمنتخب الشباب بكورونا

20180923155838687
ربيع
 
الإثنين، 14-12-2020 01:33 م أمير سعد
قال أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، إن هناك 18 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب الموجود حاليا فى تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.
 وأضاف حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب فى البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".
وأضاف الصقر، "ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري".
ويختتم منتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة ليبيا غدا فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 فى موريتانيا
 

إقرأ ايضا

موسيماني

سمير كمونة: هذا اللاعب أفضل من مروان محسن .. وموسيماني سيعتمد عليه

كهربا

كهربا يكشف عن أغرب لقاء جمعه بـ " مرتضى " قبل انتقاله إلى الاهلي

أحمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك ينشر لقطة محرجة لأسطورة الزمالك .. والأخير يرد بفيديو قوي: خد دي

أخبار متعلقة

202011121059275927

أهم مباريات تصفيات أمم أفريقيا بالمواعيد

12345

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة