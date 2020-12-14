أحمد حسن إصابة ربيع ياسين و18 لاعبا بمنتخب الشباب بكورونا

الإثنين، 14-12-2020
01:33 م
أمير سعد
قال أحمد حسن،
قائد منتخب مصر السابق، إن هناك 18 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب
الموجود حاليا فى تونس
لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.
وأضاف حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع
على راديو مصر، "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة
المنتخب فى البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".
وأضاف الصقر،
"ربيع ياسين
المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى
الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري".
ويختتم منتخب مصر
تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين
اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة ليبيا غدا فى بطولة
شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 فى موريتانيا