إعلامي شهير يشتم أبو تريكة على الهواء: دا منافق وعديم المروءة واللي مش عاجبه يتفلق

الثلاثاء، 22-12-2020
06:55 ص
أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي نشأت الديهي هجوما شرسا على نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق محمد أبو تريكة واصفا إياه بأنه خلية نشطة للإخوان ، مضيفا: محمود عزت اعترف.
وانتقد الديهي تصريحات أبو تريكة التي تهكم فيها على جامعة الدول العربية قائلا إن نادي أرسنال يذكره بجامعة الدول العربية التي لا تتخذ أية إجراءات.
وأضاف: كلام أبو تريكة لمصلحة قطر
التي يعيش على أراضيها فهو منافق عديم المروءة لأن قطر
تقوم بالتطبيع مع إسرائيل من رأسها إلى أخمص قدميها فهل يستطيع أبو تريكة الهجوم عليها؟