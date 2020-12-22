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إعلامي شهير يشتم أبو تريكة على الهواء: دا منافق وعديم المروءة واللي مش عاجبه يتفلق

أبو تريكة
إعلامي شهير يشتم أبو تريكة على الهواء: دا منافق وعديم المروءة واللي مش عاجبه يتفلق
 
الثلاثاء، 22-12-2020 06:55 ص أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي نشأت الديهي هجوما شرسا على نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق محمد أبو تريكة واصفا إياه بأنه خلية نشطة للإخوان ، مضيفا: محمود عزت اعترف.

وانتقد الديهي تصريحات أبو تريكة التي تهكم فيها على جامعة الدول العربية قائلا إن نادي أرسنال يذكره بجامعة الدول العربية التي لا تتخذ أية إجراءات.

وأضاف: كلام أبو تريكة لمصلحة قطر التي يعيش على أراضيها فهو منافق عديم المروءة لأن قطر تقوم بالتطبيع مع إسرائيل من رأسها إلى أخمص قدميها فهل يستطيع أبو تريكة الهجوم عليها؟
 

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